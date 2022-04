Méline vit dans une rue dont l’accès est rendu impossible aux non-résidents en raison de la présence de bornes rétractables. Pour y rentrer, elle doit actionner son bip. Pour y sortir, il suffit simplement de se rapprocher des plots qui détectent automatiquement les véhicules. Le procédé se révèle pratique.

Seulement, le 3 mai 2021, alors que ces bornes viennent de se baisser pour laisser passer Méline, elle entend un bruit fracassant ! Elle sort tout de suite pour constater les dégâts et découvre qu’un plot s’est relevé brusquement sous l’avant de sa voiture.



Sur les conseils d’un témoin de la scène, elle appelle la mairie. Un agent des services techniques se déplace pour constater les dégâts. Il lui rédige dans la foulée une attestation pour reconnaître la défectuosité de ce matériel municipal. Méline adresse bien le document à son assurance, pensant obtenir sans mal la réparation.



"Je n'arrive pas à me faire indemniser"

Pourtant, Méline n'arrive pas à se faire indemniser et a décidé de demander de l'aide à Julien Courbet et son équipe. "La police municipale est venue aussi constater les dégâts. La mairie a bien constaté les faits et attesté que ca venait d'un disfonctionnement de la borne. Cependant je n'arrive pas à me faire indemniser", explique Méline en direct dans "Ça peut vous arriver"

Pourtant, sa protection juridique ne mégote pas sur les relances. Sa voiture étant partie à la casse, elle a dû prendre un crédit de 6 ans pour en acheter une autre. Méline souhaite que la mairie ou son assurance lui rembourse la valeur du véhicule avant sinistre, soit 1.200 euros.



