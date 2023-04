Découvrez les secteurs où les salariés démissionnent le plus

L’augmentation des démissions semble se tarir ces derniers mois, mais reste préoccupante dans certains secteurs d’activité. Selon les chiffres publiés le lundi 3 avril par la Dares (la Direction du ministère du Travail qui produit des études et statistiques sur le travail et l’emploi), les démissions de CDI se replient de nouveau après le pic atteint au deuxième trimestre 2022 (−1,1 % après −2,2 % au troisième trimestre 2022). Sur un an, elles restent toutefois en hausse de 1,8%.

Le taux de démission, mesuré sur 100 CDI, est ainsi passé de 9,6% en 2019, juste avant la crise du Covid, à 11,4% en 2022.

Hausse des démissions dans l’industrie

Ces chiffres masquent cependant d’importantes disparités entre les secteurs d’activité. L’hôtellerie-restauration reste, et de loin, le domaine le plus touché. Dans ce secteur, 31,2% des CDI ont pris fin à la suite d'une démission en 2022, contre 27,7% en 2019. Mais les chiffres de la Dares montrent une décrue des démissions dans l’hôtellerie-restauration ces derniers mois. Autres secteurs d’activité davantage exposés que la moyenne : le commerce (12,8%), la construction et le service aux entreprises (11,7% chacun).

L’industrie, traditionnellement épargnée, a vu le nombre de démissions bondir de 31% en trois ans, la plus forte hausse tous secteurs confondus. L’enseignement et la santé humaine ainsi que le commerce suivent, avec une augmentation de 24%. Si fin 2022, les démissions de CDI atteignent dans tous les secteurs des niveaux nettement supérieurs à ceux observés avant-crise, ils restent néanmoins “sans commune mesure avec la Grande démission observée” aux États-Unis, relativise la Dares. Outre-Atlantique, 4,5 millions de personnes avaient quitté leur job rien qu’au mois de mars 2022.



