Travail : qu’est-ce qu’un abandon de poste et pourquoi est-ce différent d'une démission ?

C'est une "solution" utilisée par de nombreux salariés français qui pourrait bientôt disparaître. Selon la réforme de l'assurance chômage votée par le Parlement et promulguée en décembre 2022, le gouvernement veut mettre fin à la possibilité pour certains salariés de toucher des allocations chômage après avoir quitté leur emploi dans le cadre d'un abandon de poste. Mais de quoi parle-t-on vraiment ?



En France, sur les six premiers mois de l'année 2022, 123.000 salariés - dont 116.000 étaient en CDI - ont été licenciés par leur employeur pour un abandon de poste. Cette situation est très différente d'une démission. En effet, dans ce dernier cas, l'employé indique à son employeur qu'il compte quitter l'entreprise. Ce qui sera effectif au terme d'un préavis plus ou moins long, selon les négociations entre les deux protagonistes.

En revanche, un abandon de poste consiste à quitter du jour au lendemain son emploi sans avoir prévenu son employeur et donc, a fortiori, sans avoir obtenu d'autorisation. Par exemple, si vous ne reprenez pas votre emploi après des congés, votre patron ne peut qualifier cela de démission.



Possibilité de percevoir des allocations chômage

Or, les conséquences d'une démission et d'un abandon de poste sont radicalement différentes au moment de percevoir des allocations chômage. En effet, dans le premier cas, vous n'y aurez pas droit. En revanche, dans le second cas, vous pouvez en faire la demande. Selon les chiffres du ministère du Travail, 43% des personnes ayant fait un abandon de poste dans la première moitié de l'année 2022 ont "ouvert des droits à l'assurance chômage", soit environ 50.000 personnes.



Cette situation pourrait bientôt disparaître. En effet, la réforme de l'assurance chômage prévoit qu'après une mise en demeure de l'employeur, un salarié pourra être "considéré comme démissionnaire" s'il abandonne son poste. Cette disposition n'est pas encore vigueur, le ministère du Travail n'ayant pas encore rédigé de décret d'application. Cela pourrait être le cas d'ici à la fin du mois de mars, selon une annonce d'Olivier Dussopt.

