Cambriolages : comment protéger du mieux possible son logement ?

publié le 27/04/2021 à 11:34

Plusieurs centaines de milliers de cambriolages ont eu lieu en 2020. Alors comment protéger notre logement ? Flavie Flament en parle dans Nous Voilà Bien avec Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Même en temps de crise sanitaire et de confinement, les cambriolages continuent. "Les cambrioleurs ne semblent pas très attachés au confinement, mais comme les Français sont en confinement et en télétravail, le nombre de cambriolages a chuté de 16 % l’année dernière. On en compte 254.000 en 2020, soit 1 cambriolage en France toutes les deux minutes", explique Armelle Lévy.

L’Ile-de-France arrive largement en tête des régions les plus cambriolées, avec 53.000 cambriolages l’an dernier. Rien qu’à Paris, on en compte pas moins de 14.000 l'année passée. Dans ce classement, on compte aussi la région Rhône-Alpes avec 35.000 cambriolages. La Normandie, le Centre-Val de Loire et la Corse, elles, sont les moins touchées. Mais aucune région n’est vraiment épargnée...

S'équiper d'une porte blindée pour se protéger des cambriolages

"2 fois sur 3, les voleurs agissent quand vous êtes chez vous, y compris la nuit. Regardez ce qui est arrivé à Bernard Tapie et son épouse", souligne Armelle Lévy. Des types d'agressions violentes et traumatisantes, en nette augmentation. Les experts expliquent ce phénomène par des technologies perfectionnées, que les cambrioleurs contournent désormais par la violence. "La maison des époux Tapie était équipée d'un système de télésurveillance très perfectionné" affirme la journaliste.

Pour se protéger d'un cambriolage, "il est préférable de s'équiper d'une porte blindée, de sécuriser les verrous avec une serrure renforcée. Pour 20 ou 50 euros, vous pouvez même ajouter un verrou pour compliquer l'intrusion. Et Armelle Levy poursuit : "vous pouvez aussi fixer une cornière anti-pince sur la porte, cela empêche l'ouverture au pied de biche. Cela se trouve à partir de 50 euros et peut atteindre les 200 euros".

Tailler les haies de votre maison pour dégager la vue, ou mettre des rideaux aux fenêtres sont également envisageables. En cas d’absence prolongée, prévenez la police, la gendarmerie ou encore vos voisins. En demandant à un ami de prendre le courrier et d’ouvrir les volets, vous créez une présence continue. Enfin, dernier conseils, outres alarmes et autres télésurveillances, un programmateur installé sur de vos lampes intérieures peut être dissuasif.



