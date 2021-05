Dons aux associations : quelles réductions d'impôts ?

publié le 01/05/2021 à 10:00

En moyenne, un Français sur deux déclare faire un don au moins une fois dans l'année. Vous faites partie de ces Français qui ont donné de l'argent à des associations ? Un geste de solidarité qui s'accompagne également d'une réduction d'impôts. Mais comment bien déclarer ces sommes en 2021 ? Flavie Flament fait le point.

Pour faire un don, il faut être imposable sur le revenu. Car "même avec le prélèvement à la source, il est impossible d'échapper à la case de déclaration de revenus", explique Armelle Lévy, journaliste RTL. Cette formalité indispensable permet à l'administration fiscale de faire le point sur la situation globale des ménages.

Pour être éligibles à la réduction d’impôt, les dons doivent, de plus, être désintéressés. Ils doivent donc être effectués au profit d’associations, de fondations ou encore d'œuvres. La réduction d'impôt s'élève à 75 % pour un don d'un montant inférieur ou égal à 1.000 euros. Au delà de cette somme, la réduction d'impôt est abaissée à environ 66 % du montant donné. De plus, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 20 % du revenu imposable.

Des donateurs de plus en plus généreux

Si le don n'est pas soumis à un seuil minimum, son reçu fiscal, lui, l'est. "Pour obtenir un reçu fiscal, il faut faire un don minimum de 7.62 euros précisément", souligne Armelle Levy. Pareil pour le plafond maximal, inexistant. "Mais si vous faites un très gros don, l'organisme le recevant doit vérifier que ce n'est pas de l'argent sale, mais également que ce versement ne met pas en péril votre solidité bancaire" poursuit-elle.

Aujourd'hui, la fiscalité est un sujet complexe pour de nombreux Français. Pour correctement se documenter, rendez-vous sur le site Infodon.fr pour bien comprendre les réductions fiscales, comment donner, sur quelle durée etc...

Et si vous hésitez à donner à une association, "ces dernières sont très contrôlées par les pouvoirs publics, affirme Armelle Levy. Les rapports d'activité et les rapports financiers sont publics et donc bien utiles avant de donner à une association". Malgré la crise sanitaire actuelle, les Français semblent de plus en plus généreux. Cette année, ce sont plus de 7 milliards d'euros qui ont été donné, dont 4,5 milliards par les particuliers...

Au sommaire de l'émission

Dons aux associations : quelle réduction d'impôts ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Logement : comment purifier notre air intérieur ?

Invité : Hugo Delcourt, fondateur de IDR Groupe, spécialiste du traitement de l'air.



Cuisine : trucs et astuces pour les sandwichs maison

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.