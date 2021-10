Crise de l'énergie : vers un revirement en faveur du nucléaire ?

Avec la flambée du prix des énergies, la question du nucléaire s'invite dans la campagne présidentielle de 2022. Yannick Jadot, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou encore Jean-Luc Mélenchon, tous les candidats se positionnent pour ou contre.

Le nucléaire n'est pas seulement un sujet brûlant, c'est un marqueur politique fort. De son côté, le pouvoir a son propre agenda pour répondre à la crise des énergies et aux besoins à venir. Le gouvernement devrait annoncer prochainement la relance de l'investissement dans le nucléaire…

Cette forme d’énergie aura connu une longue éclipse... 10 ans se sont écoulés depuis la catastrophe de Fukushima. Un coup d’arrêt majeur qui s'est traduit par un retrait de l’Allemagne du nucléaire, un ralentissement en Italie, des fermetures en Belgique… La France avait annoncé son intention de baisser la part du nucléaire à 50% au profit des renouvelables, d’ici 2035. Et puis, il y a eu la fermeture de Fessenheim, doyenne des centrales nucléaires françaises, exploitée depuis 1978 en Alsace. La Chine, elle, n’a pas ralenti, bien au contraire.

Quel avenir pour l'EPR ?

Emmanuel Macron pourrait annoncer un programme de soutien aux small modular reactors (SMR), ces mini-centrales nucléaires de nouvelles génération. Elles viendraient en complément des réacteurs à forte puissance dans les centrales classiques.

Une révolution pour la France et pour EDF, jusqu’ci accrochée à l’EPR, la technologie française, qui accumule les déboires. L'EPR de Flamanville accuse ainsi plus de dix ans de retard sur sa feuille de route initiale et son coût a quintuplé à près de 20 milliards d'euros.

L’EPR reste néanmoins une cathédrale. Il faudra probablement commander de nouveaux réacteurs, mais après le démarrage de Flamanville en 2023.

