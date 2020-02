publié le 19/02/2020 à 08:24

C'est la première étape d'un long chemin de démantèlement. Après des années de débat qui ont fait de sa fermeture un débat central au sein de la vie politique française, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim doit être définitivement arrêté ce samedi 22 février.

Le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la centrale nucléaire la plus vieille de France est publié ce mercredi 19 février au journal officiel comme l'a annoncé Matignon dans la nuit. Celui-ci promet un accompagnement pour tous les salariés, ce qui n'a néanmoins pas manqué de provoquer la fronde de certains.

Selon Alain Besserer, délégué Force Ouvrière, "c'est une vraie bêtise" car "on arrête un moyen d'exploiter qui est sûr, environnementalement responsable et qui avait une raison d'être économique". "Tous les voyants étaient au vert pour exploiter et on arrête l'usine pour sacrifier 2.500 emplois" déplore-t-il.

Justice - L'artiste russe Piotr Pavlenski a été mis en examen ce mardi 18 février dans l’affaire de la diffusion de vidéos intimes attribuées à Benjamin Griveaux. À sa sortie du palais de justice, il a revendiqué son acte et exprimé sa volonté de poursuivre son projet.

Politique - À Mulhouse, Emmanuel Macron a affiché sa fermeté ce mardi 18 février contre le "séparatisme islamiste". Le chef de l'État a annoncé, dès la rentrée prochaine, la fin des enseignements de langue et culture d’origine et la sortie progressive du système des imams "détachés".

Football - Le Paris Saint-Germain s'est incliné 2 buts à 1 face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront donc obligatoirement s'imposer le mercredi 11 mars lors du match retour pour espérer se qualifier.