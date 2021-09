Présidentielle 2022 : comment Yannick Jadot veut sortir du nucléaire "sur vingt ans"

La Commission européenne, soutenue par l'Allemagne, a proscrit le nucléaire du plan de relance. Autrement dit, le nucléaire ne sera plus financé à terme, alors qu'il faut remplacer des centrales.

Invité de RTL jeudi 9 septembre, Yannick Jadot, a présenté sa solution, qualifiée de "baguette magique". Le candidat à la primaire écologiste prévoit de sortir du nucléaire "sur vingt ans - qui est à peu près le temps qu'on a mis à construire notre parc nucléaire". Au programme : "nous allons investir massivement sur l'isolation des logements (...) nous allons investir massivement sur les énergies renouvelables."

L'eurodéputé prend l'Allemagne en exemple, malgré son retour au charbon. "Regardez la réalité du mix énergétique allemand depuis 2011, insiste-t-il. On a réduit en Allemagne d'au moins 50% le nucléaire et d'au moins 50% le charbon. La force de leur investissement, c'est d'agir à la fois sur les économies d'énergie et d'agir sur les énergies renouvelables."

Est ce qu'à un moment donné, la France va se saisir de cet incroyable opportunité économique que sont les énergies renouvelables ? Yannick Jadot

Au sujet de l'EPR de Flamanville, Yannick Jadot parle de "fiasco industriel" et préfère se tourner vers l'entreprise Siemens au Havre qui est "en train de recruter 750 personnes pour l'éolien offshore". "Est ce qu'à un moment donné, la France va se saisir de cette incroyable opportunité économique que sont les énergies renouvelables avec tous les emplois sur nos territoires qui y sont associés ?"

Combien d'emplois dans le nucléaire ?

L'eurodéputé a tenu à rassurer sur l'emploi dans la filière. "J'entends François Lenglet nous dire qu'il y a 400.000 emplois dans le nucléaire. Il y en a moitié moins, 200.000."

Réponse du principal intéressé : "Comme je l'ai dit, c'est une évaluation du responsable politique que je citais, une mesure large, c'est-à-dire que cela intègre tous les emplois de la filière électrique française, qui est pour l'essentiel industrielle, et aussi les questions de nucléaire relatives aux militaires".

Et Yannick Jadot de conclure : "Donc, on est bien d'accord que si on met des énergies renouvelables, une bonne partie de ces emplois seront maintenus".