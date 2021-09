Hausse des prix de l'énergie : comment faire baisser la facture ?

+12% en octobre, +57% depuis le début de l'année, le prix du gaz continue de grimpe. Alors ce mardi matin, RTL a essayé de faire baisser la facture d’énergie, car il est quand même possible de limiter la casse. Première solution, comparer les prix. Prenons l'exemple d'une famille de 4 personnes, 3 chambres avec un chauffage au gaz.

Elle consommerait 15.000 kw/h par an soit au tarif réglementé, ce qui représente une somme de 1.400 euros. Mais sur internet, la concurrence montre des prix bien plus bas. Grâce à un simulateur de l'UFC-Que choisir, nous découvrons qu'avec le fournisseur le moins cher, cette famille payerait 1.171 euros, ce qui leur permettrait d'économiser 220 euros par an.



Pour faire descendre les prix, les fournisseurs négocient l'achat du gaz au bon moment lorsque les prix baissent. Cela marche pour le gaz, mais moins bien pour l'électricité où la concurrence est moins développée.

Pour l'électricité, tentez l'achat groupé

Alors pour l'électricité, il y a quand même une autre astuce qui est apparue il y a quelques années : l'achat groupé. 22 millions de Français se chauffent à l'électricité et les achats groupés sont efficaces pour faire baisser les prix. Il s'agit de s'allier avec des milliers d'autres consommateurs, puis de faire un appel d'offres. En 2019, l'UFC-Que choisir a réuni 256.000 personnes, résultat : un fournisseur leur a proposé 16% de réduction par rapport au tarif réglementé.

Reprenons notre famille, en plus des 15.000 kw/h de gaz, elle consomme 2.000 kw/h d'électricité par an, au tarif réglementé : ce qui représente environ 500 euros. Si elle avait pris le tarif groupé, elle aurait économisé 80 euros par an juste sur l'électricité.

Mais si vous ne souhaitez pas vous lancer dans ces démarches, la solution la plus simple reste de baisser sa consommation, en débranchant par exemple tous vos appareils en veille. Un geste simple qui permettrait selon l'agence de la transition écologique d'économiser jusqu'à 10% sur votre facture d'électricité.