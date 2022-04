LA RÈGLE D'OR - Crédit immobilier : prendre un courtier est-il vraiment plus intéressant ?

LA RÈGLE D'OR - Crédit immobilier : prendre un courtier est-il vraiment plus intéressant ?

Vous ne vous sentez pas de négocier avec votre banquier l’offre bancaire la plus avantageuse. Trop d’inconnues demeurent dans les petites lignes de l’offre de prêt. Et vous avez peur de passer à côté, de le payer plus tard.

D’où la possibilité de faire appel à un courtier. Un intermédiaire, qui contre rémunération, va vous permettre d’obtenir le crédit idéal pour vos finances et votre projet immobilier. Mais est-ce si avantageux ? Maître Anne-Claire Moser pèse les pour et les contre.

"Un courtier est un intermédiaire auprès de banques pour le compte d'un client. L'idée, c'est de faire bénéficier à ce client de meilleures conditions possibles pour contracter son crédit immobilier. C'est lui aussi qui peut utiliser de son réseau pour trouver la meilleure solution d'emprunt et vous faire gagner en sérénité", explique l'avocate qui intervient dans l'émission "Ca peut vous arriver".

