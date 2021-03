publié le 24/03/2021 à 10:39

Cela pourrait être une des conséquences directes de l'épidémie de coronavirus. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) estime que se reconvertir et changer de voie sera l'un des enjeux de nombreuses personnes après l'épidémie. Le CESE propose donc 16 pistes pour développer la reconversion professionnelle et fait également savoir qu'un salarié français change en moyenne dix fois d'emploi au cours de sa carrière.

Selon Guillaume Pepy, le président d'Initiative France, un réseau d'aides et d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises, "en France, on vit avec l'idée que créer sa boîte est un boulot au rabais qu'on fait lorsqu'on n'a plus rien d'autre à faire mais c'est l'inverse et c'est la plus belle des aventures professionnelles".

L'ancien patron de la SNCF détaille les bienfaits qu'un tel projet peut générer chez des salariés : "Cela consiste à transformer quelque chose qui est en vous, une idée profonde, pour créer votre propre emploi et l'emploi des autres". Muni de 215 associations locales et de 22.000 bénévoles, le réseau Initiative France est là "pour vous prêter de l'argent et surtout vous accompagner pendant trois ans, cinq ans ou plus" explique Guillaume Pepy, qui rappelle que ses services sont gratuits.

Le dirigeant se félicite également que "le résultat au bout de trois ans est très clair avec 90% des porteurs d'entreprises qui ont toujours leur entreprise qui fonctionne contre 'seulement' 60% pour la moyenne en France".