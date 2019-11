publié le 01/11/2019 à 07:35

C’est une page qui se tourne à la SNCF. Après 11 ans à la tête de l’entreprise, Guillaume Pepy passe la main à Jean-Pierre Farandou, qui prend ses fonctions ce vendredi 1er novembre. Un homme du "cru" comme on dit, une carrière 100% SNCF puisqu’il a démarré en 1981 en tant que chef de gare, avant de gravir tous les échelons.

Et c’est peut-être son avantage alors que l’entreprise traverse une crise sociale importante. Quelqu’un qui connaît le train, c’est plutôt bienvenu pour Didier Aubert de la CFDT. "Nous sommes impatients de le rencontrer. Je pense que les choses sont jouables de par son expérience dans l'entreprise", explique-t-il.

Un son de cloche un peu différent chez Sud Rail. Car même si Farandou se présente comme un cheminot, l’habit ne fait pas le moine. Pour Bruno Poncet, c’est avant tout un chef d'entreprise avec qui il faudra batailler.

