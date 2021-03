Prime Macron : qui peut la toucher ?

publié le 16/03/2021 à 13:23

C'est la grande annonce économique de lundi 15 mars. La prime Macron fait son grand retour, a annoncé le gouvernement à l'issu de la troisième conférence du dialogue social qui réunissait syndicats, patronat, et le Premier ministre Jean Castex.

La prime Macron, distribuée par les employeurs (mais non obligatoire), pourra atteindre jusqu'à 1.000 euros de complément de revenu en franchises de charges sociales et d'impôts pour tous les salariés, selon le gouvernement.

Elle pourra monter jusqu'à 2.000 euros, mais seulement pour les travailleurs de deuxième ligne si leur entreprise a conclu un accord d'intéressement et prévu des accords de revalorisation des carrières. Les métiers dits "de deuxième ligne" sont ceux qui ont continué à faire tourner le pays au plus fort de la crise sanitaire.

17 métiers sont répertoriés par un rapport publié vendredi dernier. Y figurent par exemple les agriculteurs, les caissiers, les aides à domicile, le commerce de détail, le BTP, mais aussi la manutention, la propreté, ou encore les métiers de la logistique. Au total, près de 4 millions de personnes sont concernées, selon LCI.

Celle-ci doit permettre de favoriser le pouvoir d'achat alors que la France sort de la pire récession depuis 1876, selon l'économiste et chroniqueur de RTL François Lenglet. Déjà mise en place en 2018 et 2019, au plus fort des manifestations des "gilets jaunes", la prime Macron concernait alors les salariés gagnant moins de trois fois le Smic.