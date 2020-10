Covid-19 : vers un retour en grâce des villes moyennes en France ?

publié le 08/10/2020 à 07:15

Les grandes villes perdraient-elles de leur superbe en période de pandémie ? C'est en tout cas ce que la sortie du confinement semble montrer en France. D'un point de vue sanitaire d'abord, les grandes agglomérations sont fortement frappées par l'épidémie... Résultat, la plupart sont en situation de vigilance renforcée et la capitale est en alerte maximale. La fameuse "diagonale du vide" est devenue une "diagonale de la santé", une zone où le virus circule peu.

Si l'on regarde l'immobilier, l'on constate également un attrait moindre pour les grandes villes avec un ralentissement, voire une diminution des prix dans plusieurs villes de France. Toulouse, par exemple, a vu ses prix rester stables depuis le début de l'année, contre une progression de près de 7% fin 2019. La tendance est identique à Lille, Rennes et Paris.

Les agents immobiliers témoignent à l'inverse d'un regain d'intérêt pour Chartres, Evreux, Senlis, Limoges ou les villes à une demie heure de Lyon. Bref, des villes où l'on peut avoir une maison avec un bout de jardin.

Une tendance que l'on observe aussi à l'étranger

Ce phénomène est très net à Londres, et plus encore à New-York, où 100.000 habitants auraient quitté la ville depuis le début de l'épidémie (Paris en perd 13.000 par an). Autre facteur de départ à New-York : la recrudescence de la violence, des homicides et cambriolages, depuis le confinement.

