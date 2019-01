publié le 03/01/2019 à 07:32

À budget équivalent il y a deux ans, l'acquéreur d'un bien immobilier pouvait s'offrir une pièce de plus dans 8 grandes villes de France. La différence se situe entre 9 et 14 mètres carrés selon les villes, l'équivalent d'une chambre, révèle le bilan 2018 du site internet "MeilleurTaux.com".



Par exemple, au Mans ou à Bordeaux, la perte à l'achat s'élève à 14 mètres carrés en 2 ans. À Nîmes : 13 mètres carrés. À Rennes : moins de 11 mètres carrés. À Angers : 10 mètres carrés. Lyon, Montpellier, et Marseille perdent 9 mètres carrés. À Nantes et Lille, c'est 8 mètres carrés en moins.

Dans une moindre mesure Strasbourg, Reims et Le Havre perdent 6 mètres carrés, Grenoble, 5 mètres carrés, Toulouse et Paris, 4 mètres carrés. Cela signifie qu'à remboursement équivalent, les habitants de ces villes ont perdu environ une pièce à l'achat, depuis 2016. Cette perte de pouvoir d'achat s'explique par la flambée des prix de l'immobilier constatée surtout en 2017. Et ce, malgré les taux bas des crédits immobiliers.

Les acheteurs se trouvent donc des logements plus petits pour le même budget. Mais il y a quand même une ville, et c'est la seule grande ville de France, où les acheteurs ont gagné des mètres carrés : 6 de plus, en 2 ans. Il s'agit de Toulon. Les taux d'emprunt ont baissé et les prix de la pierre n'ont pas bougé.