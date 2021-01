et Camille Guesdon

publié le 14/01/2021 à 08:17

Ce jeudi 14 janvier, le gouvernement va annoncer de nouvelles restrictions face à un rebond de l'épidémie et à la diffusion du variant britannique et sud-africain. Deux scénarios, qui impacteraient fortement les commerces, sont sur la table : un couvre-feu à 18 heures sur l'ensemble du territoire ou un couvre-feu à 18 heures avec un confinement le week-end.

Selon Yohann Petiot, directeur général de la fédération des enseignes de l’habillement, le couvre-feu à 18 heures a un fort impact sur l'économie des commerces. "Il faut savoir que l'activité réalisée au-delà de 18 heures peut représenter jusqu'à 20% de l'activité quotidienne pour un commerce." La crainte d'un couvre-feu anticipé à 18 heures sur l'ensemble du territoire est forte chez les commerçants.

La deuxième option du gouvernement, encore plus stricte, serait un couvre-feu avec confinement le week-end. Yohann Petiot explique que "cette solution-là, on ne l'imagine même pas parce qu'elle serait encore plus dramatique pour l'activité", avant d'ajouter que cette mesure "serait aussi incohérente sur le plan sanitaire, parce qu'elle reviendrait à obliger de concentrer les flux sur les heures de journée en semaine."

Selon Yohann Petiot, il n'y pas vraiment eu de consultation avec le gouvernement avant le Conseil de défense du mercredi 13 janvier. Si des mesures drastiques sont prises "il faudrait que des mesures de soutien puissent accompagner tous les commerçants qui seraient impactés".

"Un couvre-feu à 18 heures c'est une fermeture anticipée, au mieux, à 17h30"

En cas de couvre-feu avancé, comment les patrons vont-ils s'organiser ? Yohann Petiot a la certitude que des salariés vont se retrouver à nouveau au chômage partiel "pour les heures qui ne pourront pas être effectuées du fait de la fermeture anticipée" avant d'ajouter "qu'un couvre-feu à 18 heures c'est une fermeture anticipée, au mieux, à 17h30".

Les annonces du gouvernement interviennent "dans un moment d'autant plus critique pour nous." La période des soldes doit débuter la semaine prochaine. "Cette période-là est essentielle pour nous, car elle permet d'écouler les stocks de la saison hiver (...) il faut impérativement qu'on puisse réussir cette période des soldes".