Coronavirus : un couvre-feu national à 18h plutôt que le reconfinement ?

publié le 13/01/2021 à 14:30

Un nouveau Conseil de défense a eu lieu ce mercredi 13 janvier dans la matinée. Face à l'évolution de l'épidémie en France, c'est une nouvelle fois une course contre la montre pour l'exécutif. L'hypothèse d'un reconfinement paraît écarté au profit d'un couvre-feu élargit.

Selon le journaliste William Galibert "c'est encore un casse-tête de plus à affronter pour Emmanuel Macron". Ce matin, sur la table du président, il y avait le rapport du Conseil scientifique qui estime que la situation pourrait être pire. Cependant, les variants anglais et sud-africains vont tout compliquer dans les jours et semaines à venir.

La piste du reconfinement national a été évoquée ces derniers jours, mais c'est trop tôt et l'exécutif juge que cette mesure doit rester l'ultime recours. Il reste donc le renforcement du couvre-feu : faut-il augmenter le nombre de départements qui devront tout boucler dès 18 heures ? 25 sont déjà concernés. La liste va certainement s'allonger. Pour l'heure le gouvernement ne sait pas quelle direction prendre entre un couvre-feu avancé pour certains département ou la mise en place d'un couvre-feu national.