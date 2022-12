Couple : quelle importance accorder au physique ?

Bernard a appelé l'équipe de Parlons-Nous le 5 décembre dernier. Il est en couple avec une femme qui ne correspond pas à ses standards physiques. Il apprécie sa personnalité mais compare son apparence à celle de son ex-femme qui "correspondait plus" à ses critères de beauté, mais avec qui il ne s'entend plus. Il est mal à l'aise et remet son couple en question.

Le physique "n'est pas un facteur primordial dans le couple. Pour autant, il ne faudrait pas dire que le physique ne compte pas, ce serait hypocrite de dire ça. Les critères physiques, la beauté jouent un rôle dans la phase de séduction, mais pas sur le long terme", souligne Caroline Dublanche dans ce nouvel épisode de Parlons Encore, le podcast de Parlons-Nous.

"On ne construit pas sa vie avec une image. Bertrand nous parlait de son ex-femme qui était selon lui, une très belle femme, mais qui avait un caractère difficile et qui ne le rendait pas heureux", ajoute-t-elle. "Le physique est vraiment un atout majeur pour se séduire, mais en revanche, pas pour construire (la relation, ndlr). (...) Il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte dans l'attirance qui va nous conduire vers quelqu'un", renchérit Caroline Dublanche.

Les hommes et les femmes différents sur ce sujet

"Les hommes sont très sensibles aux critères physiques lors de la phase de séduction (...) dans leur fantasmatique érotique, le regard va jouer un rôle très important", explique Caroline Dublanche à Paul Delair.

"Pour les femmes, la beauté n'est pas forcément un atout. Les femmes accordent davantage d'importance à l'intelligence, à l'humour, au statut social, à une certaine puissance. Donc, ce ne sont pas les mêmes critères qui entrent en ligne de compte. Il y a même certaines femmes qui disent qu'un homme beau les impressionne et peut même leur faire un peu peur", analyse aussi Caroline Dublanche.

Quid de la beauté et de la sexualité ?

La beauté ne peut être le seul critère de formation d'un couple. " Les jeunes adultes y sont très sensibles ( à la beauté, ndlr) parce que c'est un âge où on est au sortir de l'adolescence et où on sait à quel point il est déjà difficile de s'accepter (...) Mais généralement, au fil du temps, les expériences se faisant plus nombreuses, on apprend que le physique n'est pas le seul critère", résume la psychologue de Parlons-Nous.

"Il faut savoir que dans la sexualité aussi, comme je parle d'attirance, la beauté n'entre pas forcément en ligne de compte (...) parce qu'on peut trouver plastiquement quelqu'un très beau, mais au fond, ne pas forcément ressentir de désir pour cette personne", développe Caroline Dublanche.

Et puis on peut trouver cette personne, très belle, et ça peut nous attirer vers elle au point de se retrouver dans une situation intime. "Et puis finalement, il y a quelque chose d'un peu fade où notre désir va retomber. Parce que le désir, c'est toujours quelque chose qui nous échappe. Ce que l'on retient finalement d'un corps, d'un visage, de ce qui émane d'une personne, c'est quelque chose qui nous fait signe au regard de notre histoire. Et ça, c'est inconscient", conclut-elle.

