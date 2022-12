Le 1er décembre, c'est la Journée mondiale de la lutte contre le sida. On vous explique pourquoi l’imperméable a révolutionné notre vie sexuelle. Cela concerne ce qui reste le meilleur moyen de se protéger contre le virus : le préservatif. Il remonte au XIIème siècle avant JC où le roi grec Minos en utilisait en vessie de chèvre. Un petit côté L'Amour est dans le pré avant l’heure.



La version moderne, en latex, ça remonte quant à elle au milieu du XIXème siècle. Avant ça, le préservatif a été en lin, en intestin de porc, en cuir et même en écailles de tortue au Japon. On appelait ça un Kabuta-gata, c’était un étui rigide 2 en 1 : capote quand monsieur était dedans et sextoy quand il n’y était pas. La parité au lit quoi.

Ce qui a tout changé en 1842, c’est l’invention de la vulcanisation. Un procédé qui permet enfin d’utiliser le caoutchouc en lui retirant son côté collant et en le rendant élastique et résistant. C’est une révolution. Grâce à ça, la marque américaine Goodyear se met à fabriquer des pneus, des balles, des bottes, des bretelles. Et en 1855 des préservatifs.

L'invention de Charles Mackintosh

Ce sont les mêmes que ceux d’aujourd’hui dans le commerce ? Pas vraiment, ils sont lavables, réutilisables jusqu’à une centaine de fois. Ils sont vendus en France sous différents noms Le Robuste, Le Crocodile ou encore Bibi chatouilleur. Mais ils ont quelques inconvénients. Leur caoutchouc dégage une forte odeur pas vraiment excitante. Et a tendance à rétrécir au lavage, ce qui est un peu embêtant pour l’enfiler.

Heureusement Charles Mackintosh, va améliorer tout ça. Cet Écossais parvient à créer des feuilles de caoutchouc très fines. Avec elles, il se lance sous son nom dans la fabrication d’imperméables. En Angleterre d’ailleurs aujourd’hui encore, comme on dit frigidaire pour un réfrigérateur, on dit un Mackintosh pour un imperméable. Et quel rapport avec la capote, hormis que les deux s’enfilent ?

Eh bien Mackintosh décide aussi de fabriquer l’été des ballons de baudruche pour les enfants. Sauf que comme l’hiver, c’est moins la saison mais qu’il a toujours les ouvriers sous la main, il leur fait faire avec la même matière des préservatifs à usage unique. Ceux qu’on connait. Finalement quand pour s’amuser, on souffle dans une capote pour en faire un ballon, on revient finalement à son origine historique.

