Sexe dans le couple : Michael a-t-il réussi à gérer ses frustrations avec sa compagne ?

Michael nous avait appelés le 29 novembre 2021. Il a 27 ans, tout comme sa compagne avec qui il vit depuis cinq ans. Leur entente était quasi parfaite, sauf sur un sujet, celui de la sexualité. Sa compagne n'exprimait pas de désir. C'est toujours lui qui devait prendre l'initiative. Cette situation le rendait malheureux et il s'interrogeait alors sur l'avenir de leur relation. Quelques mois après son appel son appel à Parlons-Nous, Caroline Dublanche l'a rappelé pour prendre de ses nouvelles.

Michael lui annonce que la situation a "un peu évolué". "Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais, je sens un vrai effort de sa part pour essayer de se rapprocher de moi, de montrer ce qu'elle souhaite et elle prend de plus en plus conscience de ses difficultés", explique Michael.

"Ça, c'est très important parce qu'en fait, ce qui est bien dans votre couple et c'est ce que j'avais senti ce soir-là, c'est que vous communiquez beaucoup. Or, parfois, vous savez, les troubles de la sexualité peuvent refléter un manque de communication au sein du couple, ce qui n'est pas votre cas", lui répond Caroline Dublanche.

La communication du couple est primordiale

Michael révèle que sa compagne lui a confié un épisode traumatique de son éveil à la sexualité. Lorsqu'elle était adolescente, sa mère l'a surprise alors qu'elle se masturbait et lui a fait des reproches. "Et malheureusement, depuis, je pense qu'elle n'a pas vraiment retenté", précise le jeune homme.

"C'est vrai qu'on construit (notre sexualité, ndlr) aussi avec des interdits autour de cela, que l'on a intériorisés, dont on ne se souvient pas forcément. Mais l'éducation des parents joue beaucoup. Il y a des familles où finalement la dimension de la sexualité fait partie intégrante de l'amour, de la relation. Et dans d'autres familles où il y a des interdits très stricts, comme si c'était vécu comme quelque chose d'un peu dégradant", analyse Caroline Dublanche. "Ça montre que l'absence de désir, ça n'a pas toujours à voir avec l'autre et avec la relation, mais bien souvent avec soi-même", poursuit-elle.

J'ai acheté la bague de fiançailles Michael

Michael a une bonne nouvelle à annoncer à Caroline Dublanche dans le podcast : il a acheté une bague de fiançailles pour sa compagne qu'il compte bien épouser. "J'ai une date en tête. Je ne sais pas exactement quand précisément, mais, je réfléchis à la manière pour l'instant, mais on en a déjà discuté. Elle se sent prête", ajoute-t-il.

"Je suis ravie pour vous. C'est vrai qu'on vous sent mieux, plus détendu, plus épanoui et vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux", conclut Caroline Dublanche.

