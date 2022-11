Couple et adultère : comment peut-on aimer les hommes mariés ?

Laura est intervenue dans Parlons-Nous pour raconter sa rupture difficile avec un homme marié avec qui elle est restée 5 ans. Elle a décidé de mettre fin à cette relation car elle voyait bien que la situation n'allait pas évoluer et elle se rend compte qu'elle a aimé cet homme assez narcissique de façon démesurée.

"Pourquoi des femmes libres, indépendantes aussi sur le plan financier, restent dans cette position de seconde qu'évoquait à multiples reprises Laura ?", demande Paul Delair. "Il faut dire que ce sont des amours souvent très passionnels. La transgression, le secret maintiennent la flamme du désir. Ces relations adultères sont aussi un moyen d'échapper au quotidien", explique Caroline Dublanche dans cet épisode de Parlons Encore.

"Le problème, souvent, c'est que plus la relation avance dans le temps, plus la frustration, le chagrin, voire la déprime s'installe. Et notamment quand se profilent les vacances en solitaire et les week-ends", poursuit-elle.

La part du complexe Œdipe

Dans la relation adultère, Caroline Dublanche évoque aussi le complexe d'Œdipe. "Il y a quelque chose qui se rejoue inconsciemment dans ce type de relation", met en avant Paul Delair. "Cela arrive souvent, parce que dans ce triangle amoureux, le mari, la femme et la maîtresse, on se trouve face à une situation faisant référence au triangle œdipien mal vécu", lui précise Caroline Dublanche.

"Je m'explique. Alors tout cela est inconscient, mais la maîtresse voit en l'épouse, la femme légitime la rivale qui occupe la place de la mère. Et cette rivalité première, ce désir d'avoir l'amour de son père pour soi, d'éliminer la mère, il y a quelque chose qui n'a pas pu être élaboré et là, il y a quelque chose qui demeure enkysté et qui peut se rejouer dans la vie amoureuse", illustre la psychologue de Parlons-Nous.

"Dans certains cas (de relation avec une personne mariée, ndlr), ça peut renvoyer à une rivalité fraternelle. Je pense à la préférence des parents pour l'un des enfants ou le fait de s'être senti dévalorisée par un frère ou une sœur peut laisser croire qu'on ne peut vivre qu'une histoire d'amour secondaire ou malheureuse, qu'on restera à la place d'éternelle seconde, qu'on ne pourra pas jamais être choisie", ajoute Caroline Dublanche.

Les vieux schémas ont la vie dure Caroline Dublanche

"C'est vrai qu'on entend beaucoup plus le mot maîtresse que celui d'amant dans ce genre de relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe dans l'inconscient collectif ?", se demande aussi Paul Delair. "Les maîtresses sont encore assimilées à des femmes sans aucune morale, en gros à des voleuses de maris (...) Les vieux schémas ont la vie dure, parce que là où le fait qu'un homme a plusieurs femmes ou déjà deux, c'est encore perçu comme un peu un signe de virilité. On en sourit", précise Caroline Dublanche.

