publié le 15/10/2020 à 17:52

"Nous allons simplifier et élargir une nouvelle fois le fonds de solidarité" à toutes les entreprises de moins de 50 salariés dans les zones concernées par le couvre-feu. En faisant le point sur la situation sanitaire, jeudi 15 octobre, les autorités françaises ont annoncé plusieurs mesures d’aides destinées à certains secteurs.

Le ministre de l’Économie a précisé qu’un "filet de sécurité" jusqu'à 1.500 euros est prévu pendant toute la durée du couvre-feu. Pour les entreprises de moins de 50 salariés dans "la restauration, l'hôtellerie, la culture ou encore le sport, "nous ouvrons des aides jusqu'à 10.000 euros par mois, lorsque leur perte représente non plus 70% de leur chiffre d'affaires, mais 50%", a indiqué Bruno Le Maire.

Le ministre entend également "améliorer le dispositif de plafonnement". Ces aides seront "plafonnées à 60% du chiffre d'affaires pour les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, des cafés, des secteurs S1 et S1 bis". Le coût de ces soutiens représentera "un milliard d'euros sur la durée du couvre-feu" pour les caisses françaises.

Une revalorisation de plus de 200 euros pour les soignants

Les soignants figurent aussi sur la liste des domaines d’activité épaulés. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé une indemnité de 110 à 200 euros bruts par jour de congé non pris à la Toussaint pour les équipes mobilisées dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

"Une enveloppe de 100 millions d'euros sera par ailleurs versée aux ARS pour mieux organiser la gestion des ressources humaines", a-t-il déclaré, précisant "anticiper les versements des sommes au personnel de santé dans le cadre du Ségur de la santé", soit une "revalorisation de plus de 200 euros pour 2 millions de soignants à l'hôpital et dans les Ehpad".

Ce versement qui devait être délivré en mars prochain interviendra plus tôt "avant la fin de l'année 2020 pour reconnaître le travail de ces professionnels et renforcer l'attractivité de ces professions".

RSA et APL : une aide exceptionnelle pour six semaines

Le gouvernement a prévu des soutiens spécifiques pour certains allocataires. Les bénéficiaires du RSA et des allocations logement bénéficieront d’"une aide exceptionnelle pendant les 6 semaines qui viennent de 150 euros plus 100 euros par enfant", a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron.

"C'est le dispositif le plus large et le plus efficace (...) pour les bénéficiaires du RSA et des APL", en particulier pour "tous les jeunes", qui permettra "d'aller entre 100 et 450 euros, ce qui est plus qu'une revalorisation", a-t-il poursuivi, tout en écartant l’hypothèse d’une augmentation pérenne du RSA. S’il considère que pour "les plus précaires, on doit avoir une réponse", Emmanuel Macron a dit préférer "cette aide exceptionnelle massive plutôt qu'une augmentation des minimas sociaux".