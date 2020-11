Coronavirus : la préfecture l'abandonne, elle risque d'être en situation irrégulière

publié le 20/11/2020 à 11:58

Michel souhaite aider son amie thaïlandaise. Son visa expire le 23 novembre prochain. Elle devait rentrer en Thaïlande à cette date, mais, fin octobre, elle apprend que son vol est annulé. En raison de la crise sanitaire, tous les vols en direction de la Thaïlande ont été suspendus, car le pays a fermé ses frontières (la compagnie Air France – KLM ne vend pas de vol avant le mois de février).

Elle a donc contacté la préfecture de sa région pour connaître la marche à suivre afin de prolonger son visa. On lui a répondu de se débrouiller, et d'envoyer un mail, car il n’y a pas d’accueil téléphonique au service des visas. Le mail reste sans retour et lorsqu'elle tente de contacter le ministère de l'Intérieur, elle est renvoyée vers une nouvelle adresse mail, toujours sans résultat probant…

Comble de l'histoire : l'amie de Michel est en contact avec une compatriote rencontrée dans l’avion qui, elle, n’a eu aucun problème pour prolonger son visa auprès de la même préfecture. L'ambassade de Thaïlande à Paris a bien inscrit depuis l'amie de Michel sur une liste d’attente pour un rapatriement, mais elle reste sans nouvelles pour le moment.

Si la situation n’est pas vite réglée, cette personne va se retrouver en situation irrégulière sur le sol français : elle risque une amende et une interdiction de séjour de 3 ans. Elle est extrêmement angoissée par ce problème. Michel a donc contacté Julien Courbet pour obtenir une prolongation du visa de son amie le plus rapidement possible.