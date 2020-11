Travaux illégaux : le maire se déplace sur la zone protégée et se fait conspuer !

publié le 17/11/2020 à 13:21

Il s'agit certainement d'un des cas de l'année. Jean a contacté, lundi 16 novembre, Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver". Il est propriétaire d’une maison près d’Aix-en-Provence, dans une zone forestière classée et protégée, qui n’est plus constructible depuis 50 ans. Mais il y a peu de temps, un groupe de personnes a racheté le terrain voisin de 5.000m², et y a lancé d'importants travaux, vraisemblablement pour construire des logements, en toute illégalité…

La police, la mairie, et même la préfecture sont alertées. Mais personne ne bouge, et les travaux continuent. Hier, Jean-François Dubost, maire adjoint de la mairie annexe de la Duranne (quartier d'Aix-en-Provence où se situe les travaux), avouait dans l'émission, se sentir impuissant, malgré le fait que de nombreux procès-verbaux aient été dressés à l'encontre de ces personnes. La mairie d’Aix-en-Provence, quant à elle, a prononcé le 3 novembre dernier, un arrêté interruptif, là encore sans résultats efficaces…

Mais depuis l'émission, il y a du nouveau ! Le maire annexe de la Duranne s'est de nouveau rendu sur place, mardi 17 novembre. À peine arrivé sur place, il est tombé nez à nez avec les propriétaires du terrain ravagé. Malgré les nombreuses mises en garde, ces derniers lui ont rétorqué que "ni lui, ni la loi ne pourraient les arrêter". Sur une nouvelle vidéo envoyée par Jean à toute l'équipe, on y voit maintenant des camions arriver sur le terrain.

"Le préfet doit agir rapidement" selon Maître Olivié

Pour maître Maryline Olivié, "c'est une totale violation de la loi et de l'arrêté pris par le maire". Et d'ajouter "le préfet doit agir, puisque l'arrêté est valable et que celui-ci doit permettre de faire arrêter immédiatement les travaux". La préfecture, contactée pendant l'émission, a assuré prendre en note tous les éléments du dossier pour les transmettre immédiatement au préfet lui-même.

Pour rappel, les nouveaux arrivants creusent la roche à la tractopelle, dévient des canalisations, ravagent la garrigue, arrachent les arbres, se raccordent illégalement au réseau EDF, installent 6 fosses septiques… Tout laisse à penser que des logements vont être prochainement construits, sans la moindre autorisation. Jean et ses voisins voient de jour en jour cette zone protégée être ravagée par ces personnes malintentionnées, qui compteraient s'installer au nombre de 500.

Des mesures doivent être prises le plus rapidement possible pour faire arrêter ces travaux illégaux, qui ont détruit plus de 5.000m² de surface boisée et protégée. Une catastrophe non négligeable pour l'environnement et la biodiversité…

L'équipe de l'émission vous recommande Travaux : ils ravagent une zone protégée pour construire des logements illégaux