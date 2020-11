Son véhicule acheté d'occasion serait volé et fiché par Interpol

publié le 18/11/2020 à 11:30

Areski, en décembre 2018, achète un véhicule d’occasion 16.400 euros à un professionnel. Pendant 8 mois, tout se passe bien. Mais en août 2019, alors qu'il s'apprête à revenir de ses vacances en Algérie, la douane lui annonce qu'il ne peut pas passer. La raison ? Sa voiture serait, en réalité, un véhicule volé et fiché par Interpol !

C’est le choc. Immédiatement, Areski est débarqué du bateau avec sa femme enceinte. Dans la foulée, il est conduit au poste de police et sa voiture est saisie. Sur place, on lui apprend que le vol avait été commis en Belgique, le 31 décembre 2014. S’ensuit alors une semaine cauchemardesque pendant laquelle Areski contacte le consulat pour faire retirer le véhicule de son passeport, mais aussi pour être hébergé, pour faire accepter la situation à son employeur, et enfin pour retrouver un billet d'avion. À son retour, il dépose plainte, puis recontacte le vendeur pour trouver un arrangement. Malheureusement, le professionnel ne veut rien entendre.

Areski continue à rembourser 300 euros de crédit pour rien tous les mois. Dans l’impossibilité de racheter un nouveau véhicule, il roule de nouveau avec l’ancien, qu'il n'avait pas revendu. Et pour ne rien arranger, il est encore convoqué dans le cadre de cette affaire par la police algérienne. Comble de l'histoire, pour les autorités françaises, le véhicule en question ne poserait aucun soucis…

Areski a appelé Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour que le vendeur accepte l’annulation de la vente et lui rembourse les 16.400 euros du prix d’achat, ainsi que les frais de carte grise qui s’élèvent à 329 euros.