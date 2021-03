Coronavirus : Disneyland espère rouvrir certains parcs en avril

et AFP

publié le 11/03/2021 à 18:37

Les restrictions sanitaires s'allègent petit à petit aux États-Unis. Certains États ont déjà commencé à lâcher du lest pour leur population, et la Californie pourrait prochainement faire de même. Le gouverneur Gavin Newsom a ainsi annoncé mercredi 10 mars qu'il envisageait un assouplissement des restrictions, qui pourrait se traduire par la réouverture partielle des cinémas, des restaurants et des parcs d'attractions.

En Californie se trouve aussi un parc Disneyland, le tout premier à avoir ouvert ses portes, en 1955. Le directeur général du groupe Disney, Bob Chapek, a annoncé mardi 8 mars qu'il espérait pouvoir rouvrir le parc "d'ici la fin avril".

"Nous espérons que la situation continuera à s'améliorer et que nous serons en mesure de rouvrir nos parcs aux visiteurs avec une capacité limitée d'ici la fin avril. Nous souhaitons communiquer une date pour l'ouverture dans les semaines à venir", a-t-il déclaré.

En France, pour Disneyland Paris, c'est encore le flou qui domine. Le parc avait annoncé le 18 janvier dernier qu'il comptait rouvrir le 2 avril 2021. Mais tout dépendra de l'évolution de la pandémie, ainsi que des mesures sanitaires.

Compte tenu de la situation sanitaire, Disneyland Paris n’ouvrira pas le 13 Février comme annoncé précédemment. Vous avez réservé pendant les périodes de fermeture ? Retrouvez ici la mise à jour de nos conditions commerciales : https://t.co/Th4XwQNk3I pic.twitter.com/vvh9HjyQ7E — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 18, 2021

En effet, Olivier Véran a assuré lors de la conférence de presse du 4 mars que dans les prochaines semaines et jusqu'au 15 avril, il n'y avait "pas de réouverture" programmée. Si des expérimentations ont été promises par le gouvernement pour les concerts, aucune date de réouverture des lieux de loisirs n'a pour l'heure été avancée.