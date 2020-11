Confinement : non, Disneyland ne connait pas les dates de déconfinement

publié le 02/11/2020 à 10:34

Jeudi soir, Disneyland Paris annonce se conformer à la mesure gouvernementale et ferme ses portes face à la progression de l’épidémie. Le parc d’attraction précise que cette décision prendra effet dès le 29 octobre avant la réouverture du 19 décembre au 3 janvier puis le parc sera de nouveau fermé jusqu’au 14 février.

Sur le moment, nul ne prend garde à ces dates puisque jeudi dernier nous étions tous occupé à nous demander comment allait se passer ce nouveau confinement mais il faut toujours compter sur la sagacité de certains pour dénicher une énigme là où personne n’en avait vu.

"Si vous voulez savoir la durée de confinement et du suivant, voilà les dates", explique très sérieusement une internaute en citant l’agenda de Disneyland de Paris. Un message aussitôt repris par d’autres utilisateurs de réseaux sociaux expliquant que le gouvernement s’inquiète de la santé des grands groupes et d’autres qui expliquent, je cite, que Macron veut nous confiner jusqu’aux élections, sans préciser pourquoi mais il doit y avoir une raison.

Donc non, Disneyland Paris n’est pas au courant de dates de déconfinement et de reconfinement, c’est ce qu’on appelle l’adaptation commerciale à l’épidémie.

Vers un éventuel 3e confinement en janvier ?

Ce qui inquiète les tenants du "on nous cache tout", c’est cette date du 19 décembre pour reprendre les activités. Étrange, alors que le gouvernement évoque une fin de confinement le 1er décembre ? Disney aurait-il des informations ? Non car le 19 décembre, date où le parc espère ouvrir ses portes, correspond au début des vacances de Noël, le moment où Disney peut mettre des bonnets de Santa Claus sur la tête de Tic et Tac et ramener un maximum de visiteurs.

Autre date intrigante, cette fermeture entre le 3 janvier et le 14 février. Certains y voient là une date d’un éventuel 3e confinement. On commence à peine le 2e mais si l’on est un brin paranoïaque, on peut croire à un agenda gouvernemental du confinement surtout que Disneyland est normalement ouvert toute l’année, étrange. Pourtant la direction l’assure, cette période de janvier ne ramène jamais beaucoup de clients, vu l’ambiance économique ça ne sert à rien de rester ouvert donc désolé pour ceux qui souhaitent s’organiser, du 3 au 14 février ne sont pas les dates d’un troisième reconfinement...

Astérix, également fermé à la même période

Tout simplement parce que c’est le parc d’attraction est la première destination touristique privée d’Europe : 15 millions de visiteurs par an, 6,2 % des recettes touristiques françaises donc on regarde sa santé de près. Mais le gouvernement souffle-t-il aux grandes oreilles de Mickey et pas à celui d’Astérix ? Bizarre... Et bien non, quand on regarde le site du parc Astérix, actuellement fermé, il précise que les réservations restent ouvertes pour des visites du 19 décembre au 3 janvier 2021. L’ouverture du parc sur cette période reste soumise aux décisions gouvernementales, exactement le message que l’on retrouve chez Disney.

Le parc du petit gaulois n’est généralement pas ouvert en janvier et Disney tente la chose cette année sans avoir plus de renseignement que les autres entreprises sur le sujet. Malheureusement, et on peut le regretter, tout n’est pas aussi simple que dans un épisode de la bande à Picsou.