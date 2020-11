Disneyland Paris confiné jusqu’en février mais espère rouvrir pour les fêtes

publié le 01/11/2020 à 18:30

Déjà très impact par sa fermeture de quatre mois lors de la première vague de l’épidémie, Disneyland Paris a annoncé qu’il fermait ses portes jusqu’au 18 décembre au lendemain des annonces de reconfinement. Le Parc d’attraction espère néanmoins rouvrir pendant les fêtes de fin d’année si la situation le permet.

"En prévision des vacances de Noël, les réservations restent ouvertes pour des séjours du 19 décembre au 3 janvier. Nous espérons être ouverts pendant cette période, si les conditions sont réunies et les décisions gouvernementales le permettent", écrit Disneyland Paris.

Le Parc fermera ensuite à nouveau jusqu’au 12 février, une date qui correspond au début des vacances scolaires à Paris et dans la zone C et non à un éventuel troisième confinement, comme certaines rumeurs l’ont avancé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les personnes qui avaient réservé des séjours peuvent prétendre à un remboursement.

