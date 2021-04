publié le 15/04/2021 à 15:52

Les restaurateurs se préparent déjà à la réouverture, et au-delà du protocole sanitaire, certains inventent. Ainsi, les fondateurs des restaurants Big Mamma ont créé une nouvelle façon de payer l'addition : "Sunday". "Sunday c'est le moyen le plus rapide au monde de payer au restaurant", nous explique Victor Lugger, cofondateur des restaurants Big Mamma.

"Le client scanne un QR code sur la table, il voit apparaître l'addition sur son téléphone, en 7 secondes il a payé, il se lève et il peut partir", poursuit le restaurateur, précisant que "80% des gens dans les restaurants où on l'a déployé l'utilisent". Un système qui a même vu les pourboires augmenter pour les serveurs. "Nos clients, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de monnaie dans la poche", dit Victor Lugger.

L'intérêt est aussi pour les restaurateurs, de faire tourner les tables plus vite. "La table tourne 15 minutes plus vite", explique-t-il. Quant aux risques de fraude, "les clients payent, non pas parce qu'on les surveille, ils payent parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que ce ne sont pas des voleurs", dit Victor Lugger. "Ça fait 10 ans que les Français payent des billets de trains sur leur téléphone, ce n'est pas du tout une nouveauté que le téléphone est un terminal de paiement", conclut-il.