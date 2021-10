Consommation : quels produits vont voir leurs prix augmenter ?

Le pouvoir d'achat des Français ne risque pas de s'améliorer ces prochains mois. Avec la hausse du prix des matières premières et du transport, l'inflation devrait bientôt se faire ressentir sur les produits du quotidien, comme elle s'est déjà fait ressentir pour le gaz, l'électricité ou le carburant.

Depuis le début d'année, le café (+62,2%), le blé (+14,6%), le sucre (+29,5%) ou encore la pâte à papier (+49,6%) ont déjà subi des hausses importantes, selon Ouest-France. D'après une simulation réalisée par le cabinet d'étude NielsenIQ, le nouveau prix de ces matières premières va se refléter dans les produits finaux.

Selon les catégories, cette hausse des prix est ainsi estimée entre 2% et 23%. Le papier hygiénique deviendra la principale victime de l'inflation, avec une hausse estimée entre 10% et 23%, juste derrière se trouvent l'huile (entre 7 et 46%), le café (entre 3 et 15%), les pâtes alimentaires (entre 5 et 12%) et les céréales (entre 5 et 11%). Le poids de l'inflation varie en fonction de l'origine du produit selon le cabinet d'étude. "Si ce chariot est constitué uniquement de marques nationales, la hausse de prix se limite à +3,2 %. En revanche, si le panier est constitué uniquement de marques distributeurs premier prix, la hausse atteint 11 %", précise le cabinet NielsenIQ.