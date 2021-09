Le prix du papier toilette pourrait flamber dans les prochaines semaines

Il pourrait s'agir de l'une des conséquences directes de la hausse des prix des matières premières en raison de la reprise économique mondiale. Les rouleaux de papier toilette pourraient s'avérer bien plus cher pour les Français dans les prochaines semaines à cause de l'augmentation significative des coûts pour les producteurs.

Comme l'explique au Figaro l'entreprise Essity, qui commercialise les rouleaux des marques Lotus et Okay, le secteur a constaté "une hausse de 67% des cours de la pâte à papier depuis huit mois et une hausse de 50% du coût des emballages sur la même période". Ce phénomène est aussi lié à la forte demande de la Chine, premier consommateur de cette matière première, et l'augmentation de la demande chinoise durant la crise sanitaire a donc un poids important sur les cours mondiaux, souligne le quotidien.

D'un point de vue comptable, Essity table sur un pourcentage d'augmentation des prix "à deux chiffres" pour les grandes enseignes, ce qui représenterait une augmentation des prix pour les consommateurs finaux de "l'ordre de quelques centimes". Les négociations commerciales entre les enseignes commerciales en vue de 2022 ont d'ores et déjà débuté et doivent s’étirer jusqu’en février prochain.