Pourquoi le prix de votre café devrait augmenter ?

Boire votre café du petit matin pourrait bientôt être un luxe. Le prix des grains de café pourrait en effet connaître une flambée inédite depuis 2014. La cause ? Les conditions climatiques extrêmes et la crise du coronavirus. Le plus gros producteur de café au monde, le Brésil, a par exemple enregistré une sécheresse importante ces dernières années ainsi qu'un gèle lors des mois de juillet et août de cette saison. Les plantations ainsi que la production ont été lourdement impactées.

C'est en tout cas ce que révèle une étude de IBISWorld basé à Los Angeles, qui analyse des données économiques, démographiques et de marché. L'institut, relayé par Slate.fr, affirme que le prix du kilo de café pourrait être facturé 4,44 dollars (3,83 euros) et que le coût d'un conteneur de café prêt à l'expédition a considérablement augmenté avec la pandémie, passant de 3.300 à 10.000 dollars (8.633 euros).

Il faut dire que les experts avaient déjà tiré la sonnette d'alarme sur les impacts du changement climatique sur des produits comme le café, raisin ou encore le cacao dans le monde entier depuis plusieurs années. La plante tropicale ne peut en effet pas survivre quand les températures ne sont pas optimums. Le prix des grains de café aurait d'ailleurs déjà grimpé de 60% à cause des pertes et des coûts du fret.

Andre Selga, vendeur de café et expatrié brésilien l'affirme : le marché est actuellement "vraiment tendu, c'est plus important que le coût du fret, car c'est structurel", s'inquiète-il. Tom Baker, créateur de Mr Black Roasters and Distillers à Sydney, est quant à lui "désespéré par cette flambée des prix. Coûts du verre, du café, du papier, des étiquettes. Tout a augmenté, et pas seulement quelques pourcentages", déplore-t-il.