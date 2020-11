publié le 05/11/2020 à 00:14

C'est un soutien de taille qu'on reçu les opposants à l'implantation d'un entrepôt Amazon dans la commune rurale d'Ensisheim (Haut-Rhin). Dans un communiqué commun publié le 4 novembre 2020, la mairie et l'Eurométropole de Strasbourg ont souligné "impacts négatifs directs qu'un tel projet engendrerait". Il s'agit d'un entrepôt Amazon de 19 hectares.

Pia Imbs (sans étiquette), qui dirige la métropole et la mairie, et l'écologiste Jeanne Barseghian, présidente déléguée de la métropole, martèlent dans ce communiqué, leur attachement à "la transition écologique" et au "maintien de l'emploi sur notre territoire". Plus encore, Pia Imbs et Jeanne Barseghian "alertent la préfecture sur l'expansion de tels mastodontes" de la vente en ligne qui "provoquerait la destruction nette d'emplois".

Le 5 novembre prochain, le Coderst (conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) du Haut-Rhin, était censé se réunir pour se prononcer sur ce projet d'implantation de l'entrepôt Amazon. La réunion a été annulée. Au terme de cet événement, le préfet Louis Laugier devait statuer pour autoriser la construction. Selon la préfecture, "le Coderst a été reporté suite aux contraintes de réunions liées aux mesures sanitaires (...) au même titre que d'autres réunions".

Un appel à manifester

Un appel à manifester a été lancé pour le 5 novembre à 14h30 devant la préfecture de Colmar. Contrairement à la réunion du Coderst, la manifestation n'a pas été annulée. "La date du prochain Coderst n'a pas encore été fixée", ajoute la préfecture.

Pour Loïc Minery, conseiller municipal écologiste de Mulhouse (Haut-Rhin) et vice-président de l'agglomération Mulhouse Alsace, cette autorisation de construire l'entrepôt Amazon, serait "un coup de poignard dans le dos" des commerçants régionaux. Même son de cloche chez l'association Les Amis de la terre, qui explique que cette construction "bétonnera 15 hectares de terres agricoles", "augmentera considérablement l'empreinte carbone de la France" et "contribuera à la destruction de plus de 100.000 emplois".

#StopAmazon ! Nous demandons au gvt :

➡️un moratoire sur l'implantation de nouveaux entrepôts de vente en ligne

➡️la mise en place d'une contribution exceptionnelle d’Amazon et des grandes surfaces en faveur des commerçants obligés de fermer pendant la crise#ledebrief #QAG pic.twitter.com/PJLikvFowz — Sénateurs écologistes (@ecologistesenat) November 4, 2020