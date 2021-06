Comment trouver un job d’été ?

publié le 09/06/2021 à 06:30

Pour soutenir les jeunes, particulièrement touchés par la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place le plan 1 jeune 1 solution. Cette initiative vise à accompagner, former et faciliter la vie professionnelle de tous les jeunes, sur tous les territoires. Pour cet été, plus de 40.000 offres d'emploi sont dores et déjà disponibles sur la plateforme.

À l'approche des vacances, si vous souhaitez trouver un job d'été sélectionné par Pôle emploi, rendez-vous sur le site 1jeune1solution.gouv.fr. Vous pouvez y lancer une recherche en fonction du métier, de vos compétences, du lieu de travail et du contrat. Ensuite, une liste d'offres d'emploi s'affichera. Sélectionnez celle qui vous convient, vous pourrez lire l'ensemble de l'offre avec tous les critères demandés par l'employeur.

Une icône "Postulez sur Pôle emploi" vous renverra directement vers le site de Pôle emploi afin que vous puissiez finaliser votre démarche.

#1jeune1solution | Vous recherchez un job d’été ?

Découvrez le moteur de recherche « Jobs d’été » sur la plateforme #1jeune1solution.

Des milliers de jobs d’été, sélectionnés pour vous ici ⤵ https://t.co/fhImBVMJmO pic.twitter.com/f2KAF3sPVS — Ministère du Travail (@Travail_Gouv) June 4, 2021