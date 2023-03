ÉDITO - Comment les semi-conducteurs sont devenus un enjeu mondial majeur

Une légende de la Silicon Valley a disparu ce week-end : Goldon Moore, 94 ans. Si nous avons tous dans la poche un smartphone de quelques dizaines de grammes seulement avec une puissance de calcul phénoménale, c’est grâce à lui. On lui doit l’industrialisation des premiers semi-conducteurs, dans les années 1960, lorsqu’il a fondé l’entreprise Intel, en Californie.

Si la baie de San Francisco s’appelle aujourd’hui la Silicon Valley, c’est aussi à cause de lui, l’un des premiers à utiliser de fines tranches de silicium pour y fixer des micro-transistors, qui ont permis aux machines de devenir intelligentes. Les ordinateurs tout d’abord, et aujourd’hui tous les objets de la vie quotidienne, les frigidaires, les voitures, les écrans de tous bords, qui contiennent ces puces électroniques. Moore avait élaboré une loi qui porte son nom, la loi de Moore, attestant que la puissance des puces doublait tous les deux ans. Une loi qui s’est avérée incroyablement juste.

Cette loi fonctionne toujours, on fabrique même des semi-conducteurs plus petits que le coronavirus de nos jours. Ce qui a permis de faire progresser considérablement les performances des machines et de déboucher sur l’intelligence artificielle. ChatGPT est le lointain enfant de Gordon Moore. Mais entretemps, la géographie industrielle du secteur a été complètement bouleversée.

L'Asie passe devant les États-Unis

L'Amérique a perdu son leadership au profit de l'Asie et d'abord de Taïwan, premier producteur mondial, avec l’entreprise TSMC. De la Corée du Sud ensuite, avec Samsung, qui veut investir 200 milliards d’euros dans ses usines d’ici 20 ans. Il y a aussi la Chine bien sûr, qui met les bouchées doubles, pour avoir accès à la technologie dernier cri, celle qui permet de fabriquer des armes et des systèmes d’espionnages très sophistiqués. L’Inde veut également s’y mettre, l’Europe, France et Allemagne en particulier, voudraient aussi être indépendantes en construisant des usines sur leur sol. C’est une sorte de guerre mondiale qui se livre.

L'Amérique contre-attaque sous la présidence Biden, très offensive en matière de politique industrielle. L’Amérique a sorti deux armes. Des subventions massives tout d’abord, pour développer la production sur le sol national, au besoin en rapatriant les unités de production de Taiwan vers les États-Unis. Washington craint en effet qu’un jour ou l’autre, l’île de Taïwan ne soit envahie et annexée par Pékin. L’autre arme, ce sont les sanctions à l’encontre de la Chine, pour l’empêcher d’acquérir les technologies et les matériels critiques.



Et ça peut marcher. Tous les contrats et les investissements dans le secteur des puces avec un partenaire chinois sont maintenant interdits ou soumis à autorisation de l’administration américaine. Y compris pour les sociétés européennes, qui subissent les fortes pressions des États-Unis, en particulier le néerlandais ASML, qui fabrique des machines uniques au monde pour imprimer les circuits électroniques. La Chine tente bien d’organiser une contrebande, en passant par des pays tiers. Des passagers en avion se sont même fait arrêter pour avoir avalé des micro-composants, afin de les dissimuler et les transporter jusqu’en Chine, exactement comme on transporte de la cocaïne… Malgré cela, les experts sont formels, la Chine aura beaucoup de mal à rattraper l’Occident sur les technologies les plus évoluées.

