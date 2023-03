Le cours de l’or ne cesse de grimper. 58.000 euros le kilo, c’est en effet un record. Le fameux Napoléon de 20 francs, la pièce la plus répandue en France, émise en France au XIXe siècle, vaut maintenant environ 340 euros. Elle contient 6,5 grammes de métal précieux. Sur les six derniers mois, l’or a pris 18%.



Qu’est-ce qui explique ce retour en grâce ? Traditionnellement, l’or est un baromètre inversé. Il monte quand ça va mal : inflation, guerre, crise bancaire ou financière.



Parce qu’il représente l’ultime sécurité pour celui qui détient de l’épargne et veut la préserver. Ce métal est jugé beaucoup plus sûr que tout autre instrument de transaction, les billets en particulier. Parce que son prix n’est pas manipulable par un gouvernement, contrairement aux devises officielles classiques. Parce que sa quantité dans le monde dépend d’un facteur là encore indépendant des pouvoirs politiques, c’est l’extraction au fond des mines. L’or, c’est ce que Keynes appelait la "relique barbare".

Un refuge contre l'inflation et la crise bancaire

Aujourd’hui, ceux qui se précipitent ainsi sur le métal jaune craignent que la crise bancaire qui débute de part et d’autre de l’Atlantique joue, la confiance dans le système bancaire mondial a fléchi. Mais le facteur principal, c’est l’inflation des monnaies officielles, euro, dollar et autres, qui s’est emballée et dévalorise l’épargne. Une hausse qui n’est que la dernière étape d’une longue appréciation de l’or.

L'appréciation de l'or a débuté en 1971. Jusqu’à cette date, le dollar est défini par son poids en or, un poids fixe, 1/35e d’once, c’est-à-dire un peu moins d’un gramme. Ce lien fixe était une garantie sur la valeur de la devise américaine. Mais c’était évidemment très contraignant, surtout pour un pays qui, au début des années 1970, devait financer la guerre du Vietnam.

Afin de pouvoir créer davantage de dollars qu’il n’y avait de métal jaune, Richard Nixon, président des États-Unis, a alors rompu le lien. Du coup, la valeur du dollar, et avec elle celle de toutes les autres monnaies, n’a cessé de se détériorer par rapport à l’or, au fur et à mesure de l’utilisation de planches à billets. En 1971, le gramme d’or valait un peu plus d’un dollar. Hier, c’était presque 63 dollars. De 1 à 63, c’est l’inflation qu’on a connue durant ce demi-siècle.

Des signaux d'alarmes : il ne faut pas jouer avec la monnaie

Notre monnaie a également été liée à l'or pendant plus d’un siècle, de 1803, date de la création du franc germinal, jusqu’en 1914. 110 ans de stabilité monétaire, sans inflation, interrompue par la Première Guerre mondiale, qu’il a fallu financer. Depuis toujours, c’est la création de monnaie par les gouvernements, quelle qu’en soit la raison, qui provoque l’inflation et fait flamber l’or en réaction.



Et c’est encore ce qui se passe aujourd’hui. La flambée récente a débuté en réalité en 2020, au moment du Covid. Non pas à cause de l’épidémie, mais du "quoi qu’il en coûte", c’est-à-dire de la création massive d’argent, faite par les autorités de bon nombre de pays, pour financer les confinements et l’inactivité imposée.

L’inflation et la hausse du cours de l’or sont des signaux d’alarme qui nous rappellent qu’il ne faut pas jouer avec la monnaie. Et qu’à créer de l’argent qu’on n’a pas gagné avec des richesses, des biens produits, des emplois, des bénéfices tirés de l’investissement, on prend un risque. Celui de l’érosion de la valeur de l’argent.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info