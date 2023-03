CGT : la bataille s'intensifie pour succéder à Philippe Martinez

L'ÉCO & YOU - Qui pour succéder à Philippe Martinez ?

L'ÉCO & YOU - Qui pour succéder à Philippe Martinez ?

La semaine prochaine Philippe Martinez, raccroche les gants. Qui poursuivra la lutte et s’affichera en tête du cortège le 1er-Mai, jour de la Fête du travail ? Une dauphine a été désignée, ce qui pour l'amoureux de voitures Renault est un joli clin d'œil. Philippe Martinez aimerait qu'une femme lui succède. Il pousse une candidature, mais ça ne fait pas l'unanimité et le contexte de lutte contre la réforme des retraites ne facilite pas la transition paisible. La manifestation d'hier était sans doute la dernière avec Philippe Martinez en tête de cortège, derrière la banderole aux côtés de Laurent Berger.



Ça fait un an que Philippe Martinez a proposé Marie Buisson. Elle est professeur de lycée professionnel. Une femme d'abord. Ensuite, elle a des convictions écologistes très fortes et c'est un des tournants que Philippe Martinez a souhaité donner à son syndicat. Il a même accepté de travailler avec des ONG comme Greenpeace contre l'avis des grosses fédérations industrielles comme les métallos-les constructeurs automobiles ou les énergéticiens. Pour eux, les écolos, ce sont ceux qui veulent supprimer les compagnies pétrolières, les centrales nucléaires, les voitures. Bref détruire leurs boulots.



La candidate soutenue par Martinez ne fait pas l'unanimité

Si Philippe Martinez a pris le tournant écolo, c'est parce qu'il est persuadé que c'est sur les questions de climat que les grands combats sociaux vont se faire, que c'est là qu'il va y avoir des fractures sociales. Et parce qu'il pense que c'est un moyen d'aller chercher un autre public, plus jeune, plus diplômé pour la CGT.

Mais Marie Buisson a du mal à exister en interne (l'école n'est pas un bastion de la CGT) et elle a du mal à exister médiatiquement. Il faut dire qu'en plein bras de fer sur les retraites, c'est forcément Philippe Martinez en première ligne. Mais elle ne cherche pas à s'imposer. Et dans le contexte du durcissement du mouvement qu'on connait, c'est plutôt la ligne dure qui l'emporte.

Céline Verzeletti bien placée

D'autres candidats ont leurs chances. Une autre femme qui est beaucoup plus présente dans les médias avec sa pointe d'accent : Céline Verzeletti, surveillante de prison, fille de cheminot cgtiste. On la voit sur les plateaux télé et à la fin des réunions intersyndicales pour faire le compte-rendu. Elle a le soutien de grosses fédérations comme la chimie, la pénitentiaire, les transports, l'énergie. Ce sont les faiseurs de rois.

Le clivant Olivier Mateu

Enfin, il y a un dur, un peu trop clivant sans doute, anti-macroniste forcené : le très médiatique patron de l'Union Locale CGT des Bouches-du-Rhône Olivier Mateu. Il ferait faire un bond de 30 ans en arrière pour la CGT, selon l'entourage de Philippe Martinez.

Philippe Martinez est trop faible pour imposer sa candidate. Les fédérations sont très puissantes à la CGT et Philippe Martinez a sans doute exercé un pouvoir un peu solitaire. Il finit sur un gros conflit social où il a tenu sa place, mais qu'il risque de perdre face à Emmanuel Macron. Et puis, c'est une page sociale qui se tourne.

En quelques mois, le patron de FO a changé, celui de la CGT aussi, Laurent Berger va sans doute s'en aller dans les prochains mois avant la fin de son mandat à la CFDT et, avant l'été, le Medef va aussi désigner un nouveau patron. C'est sans doute l'occasion d'un nouveau départ après le conflit des retraites et chaque syndicat doit choisir s'il veut un leader modéré ou un numéro 1 radical.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info