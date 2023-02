États-Unis : Joe Biden confirme son intention de briguer un second mandat en 2024

Une candidature, mais pas dans l'immédiat. Après plusieurs mois de suspens, Joe Biden a confirmé ce vendredi 24 février son intention de briguer un second mandat de président des États-Unis lors des élections de 2024. Cependant, sa campagne ne sera pas lancée avant quelques temps : "Il y a trop d'autres choses que nous devons terminer à court terme", a expliqué le chef d'État, relayé par l'AFP.

"Mon intention […] a été depuis le début de me présenter", a souligné le démocrate de 80 ans lors d'une interview à ABC News ce vendredi. Son épouse Jill Biden avait affirmé plus tôt dans la journée à l'Associated Press, qu'il ne restait plus qu'à décider du lieu et de la date d'une annonce d'entrée en campagne. Interrogé sur cet entretien, Joe Biden a lancé un trait d'esprit sans confirmer, ni infirmer.

Joe Biden terminerait un éventuel second mandat à l'âge de 86 ans, précise encore l'AFP. Un examen médical conduit la semaine dernière a conclu qu'il était "vigoureux" et "apte" à remplir ses fonctions.

