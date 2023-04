Comment bien choisir ses fraises ?

Elle fait le régal des petits et grands de mai à septembre : la fraise fait son retour sur les étals. D'ailleurs, la fraise que l'on déguste au printemps n'est en réalité qu'un faux fruit. En effet, quand vous mangez une fraise, vous ne mangez pas UN fruit, mais des dizaines de fruits à la fois.

Ce sont ces minuscules graines sur la peau, comme des petits pépins, qui s'appellent les akènes et qui vont donner naissance à d'autres fraisiers. Il faut savoir que les hommes préhistoriques mangeaient déjà des fraises, car l'ancêtre de nos grosses fraises, c'est la fraise des bois.

On est arrivé à faire grossir des fraises des bois grâce un navigateur breton du XVIIe siècle qui a trouvé en Amérique du Sud des fruits, des fraises plus grosses, mais toutes blanches qui n'avaient pas de gout.



Il est revenu avec après un long voyage en bateau. Il ne restait que 5 plants vivants qu'il a reproduits et croisés avec nos petites fraises des bois. Ça ne s'invente pas, il s'appelait François Frezier, ça n'a rien à voir avec le nom du fruit, car le nom de la fraise vient de frāgum qui veut dire parfum en latin.



Quelle variété choisir ?

Comment faire pour s'y retrouver entre toutes les variétés présentes sur les étals ? Si votre critère principal est le prix, il faudra prendre des grosses fraises espagnoles. Elles sont moins chères que les Françaises. Ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour avoir de gros rendements donc elles poussent vite, elles sont résistantes pour faire 1.500 km en camion, mais elles ont moins de gout.

Les Françaises sont de variétés différentes. Il y a une vingtaine d'années, les producteurs français ont failli disparaitre, ils n'étaient plus compétitifs face aux espagnols qui ont des coûts de main d'œuvre bien inférieurs.



Les fraises françaises deux fois plus chères que les espagnoles

Pour se sauver ils sont allés rechercher des variétés anciennes, comme la gariguette, la ciflorette, beaucoup moins productives. Un pied de gariguette ça vous donne deux fois moins de fruit, mais elles ont du goût. C'est l'exemple d'une filière agricole qui a réussi en misant sur le haut de gamme.

Côté prix, hier, en grande surface, j'ai tout converti au kilo pour comparer. J'en ai trouvé entre 5 et 6 euros les fraises espagnoles et entre 10 et 13 euros les gariguettes, au kilo donc plus du double. Mais j'ai gouté les deux, la française était franchement plus sucrée ; après, il ne faut pas exagérer non plus, la gariguette, tout compris, dans un commerce, ça devrait couter m'ont dit les producteurs, transport et installation en rayon compris, 18 euros le kilo.

Au-delà, le commerçant se fait une très bonne marge. Hier à Paris j'en ai trouvé à 48 euros le kilo chez un primeur. Cela représente 300% de marge donc ça s'appelle de l'escroquerie.

Va-t-on manquer de fraises à cause de la sécheresse ?

Concernant la saisonnalité, il y a en Europe des variétés de printemps, en ce moment comme la gariguette, la ciflorette et il y a d'autres variétés qui résistent mieux à la chaleur qu'on va trouver cet été jusqu'à l'automne aux premières gelées.



À cause de la sécheresse, on va peut-être manquer des fraises espagnoles dès la semaine prochaine parce que de grosses chaleurs sont annoncées et ça risque de perturber leur production. À l'origine on le rappelle, c'est la fraise des bois donc elle a besoin d'un peu de fraicheur surtout la nuit.



Pour les Françaises il ne devrait pas y avoir de problème même avec la sécheresse, car, figurez-vous que toute la production est arrosée au goutte à goutte. L'eau est apportée juste au pied, c'est une filière moderne.



Notez aussi qu'en France, 80% des fraises poussent sous abris, une grosse partie sous serre, ce qui protège des prédateurs, des parasites. Les fraises poussent en l'air dans des bacs suspendus. Souvent, elles ne sont pas dans de la terre, mais dans de la tourbe ou de fibre de noix de coco. On lui apporte au goutte à goutte juste les nutriments dont elle a besoin. C'est de la haute technologie. C'est pour cela que ça coûte plus cher aussi.

