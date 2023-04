En Espagne, une canicule précoce inédite menace cultures et arbres fruitiers

Le thermostat s'affole en Espagne avec des pointes à 35 degrés attendues dès mercredi 26 avril à Madrid, voire 40 degrés en Andalousie. Aussi, les agriculteurs réclament des mesures d'urgence au gouvernement, car ces températures menacent 60 % des récoltes.

Dans certaines régions d'Espagne, comme l'Andalousie ou la Catalogne, il n'a pas plu une goutte d'eau depuis janvier. Ces régions connaissent le printemps le plus sec depuis 60 ans et ce manque d'eau met en péril plus de 3 millions d'hectares de céréales, mais aussi de fruitiers, dont des oliviers, comme le confirme Marco, à la tête de 20 hectares près de Séville.

"Il faut de l'eau en urgence pour les arbres fruitiers, implore-t-il. Ils n'ont pas été arrosés depuis deux mois", souligne ce cultivateur, qui s'inquiète aussi pour la prochaine récolte de tomates.

Les réserves d'eau sont à sec

Les agriculteurs ont habituellement recours aux réserves d'eau, or celles-ci sont aussi à sec. Les barrages de retenue d'eau sont à seulement 25% de leur capacité de stockage en Andalousie, mais aussi en Catalogne.

Pour Pedro, qui cultive des pêchers, la situation est catastrophique. "On ne demande pas de l'eau pour produire, mais pour ne pas perdre les arbres fruitiers", explique-t-il.

Et la vague de chaleur attendue en fin de semaine risque d'empirer la situation, entraînant déjà des restrictions d'eau dans plusieurs régions, comme dans la très touristique Catalogne.

