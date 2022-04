Chômage : Il ne perçoit pas ses indemnités à cause de lenteurs administratives

Sébastien, à cause de lenteurs administratives, se retrouve en difficulté financière et ne sait pas s’il pourra remplir son frigo et payer son loyer ce mois-ci. Après avoir enchaîné un an de CDD à la Poste en tant que facteur, Sébastien est embauché comme livreur dans un magasin d’électroménager.

Tout se passe pour le mieux, jusqu’à ce que l’on lui découvre des problèmes aux vertèbres. Il n’a pas d’autre choix que de mettre un terme à cette activité. En octobre 2021, son employeur le licencie donc pour incapacités physiques. Sébastien s’inscrit alors à Pôle Emploi, mais son dossier est rejeté. On lui indique que c’est le service chômage de la Poste qui doit l'indemniser.

Son dossier est en attente auprès de ce service depuis le mois de décembre. En janvier, on réclame à Sébastien des documents complémentaires. Documents qu’il renvoie dans la foulée en courrier recommandé avec accusé de réception. Depuis, il n’a aucune nouvelle. Sébastien contacte le service dédié par téléphone quasiment quotidiennement mais personne n’est capable de le renseigner avec précision l’avancement de son dossier !



"Cela fait plusieurs mois que j'attends de percevoir mes indemnisations"

Sébastien ne sait plus quoi faire et a décidé de demander de l'aide à Julien Courbet et son équipe pour toucher ses indemnités. "Cela fait plusieurs mois que j'attends de percevoir mes indemnisations et cela ne peut plus durer. J'ai pourtant envoyé tous les documents qu'ils me demandent, tous les formulaires, mais je n'ai aucun retour", explique Sébastien en direct dans "Ça peut vous arriver".



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr