Alexandre n'a attendu qu'à peine une heure pour voir son cas être réglé dans l'émission. Alors qu'il était pourtant éligible pour toucher "la Prime Rénov'", un bugge l'empêchait de toucher la somme de 1.200 euros qu'il pouvait obtenir. Cette somme doit l'aider dans le financement de sa nouvelle chaudière.

"L'histoire est complétement folle. Le dossier d'Alexandre ne fonctionnait pas car sa facture était de 1.200,53 euros donc lui, il a mis le chiffre exact alors qu'il fallait l'arrondir et mettre 1.200 euros", explique Bernard Sabbah qui vient de régler le cas d'Alexandre auprès de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), l'organisme qui gère la Prim Rénov'.

"Alors je suis quand même surpris qu'après un nombre de mails et d'appels aussi conséquents, qu'il n'y ait pas eu un technicien capable de le dire. Donc j'imagine que vos coups de fil ne sont pas anodins", constate Alexandre surpris en direct dans Ça peut vous arriver.

Une prime qu'il n'arrivait pas à toucher

En juillet dernier, Alexandre souhaite faire changer la chaudière chez un locataire dont il est propriétaire-bailleur avec une entreprise proche de chez lui. Il se renseigne sur la prime de rénovation énergétique. Bonne nouvelle : il est éligible.

Une fois le devis signé, il fait une demande en ligne pour avoir la Prime Rénov’. Son dossier est complet et il reçoit par courrier l’accord de l'ANAH et une estimation de la prime à 1.200 euros.

En janvier, la chaudière d’Alexandre est changée et il règle la facture de 2.198 euros. Pour recevoir la prime, il doit envoyer la facture sur l’espace dédié en ligne. Mais pendant le processus, la page bugge. Après de nombreux essais sans succès, un conseiller lui avoue qu’il y a un problème technique de leur côté, sans pour autant proposer à Alexandre de solution. Il ne sait plus quoi faire pour finaliser ce dossier et pouvoir enfin recevoir la prime.

Un dispositif d'aide à la rénovation énergétique

"Cela fait deux mois maintenant que j'essaye de récupérer cette prime autant par mail que par téléphone. Et aujourd'hui on est là, j'attends mes 1.200 euros sans nouvelles", expliquait Alexandre en début d'émission dans Ça peut vous arriver. "Il m'ont retourné la faute vers moi au début puis ils ont avoué qu'ils avaient un problème technique sur leur site", ajoutait Alexandre.



Ma Prime Rénov (MPR) est un dispositif d’aide à la rénovation énergétique lancé en janvier 2020 par l’Etat, pour aider les foyers les plus modestes à l’origine à financer des travaux. Elle remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique et les aides de l’Agence nationale de l’habitat.





Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr