Chine-États-Unis : peut-on parler de "guerre silencieuse" entre les deux pays ?

Il n’y a pas si longtemps les deux pays étaient liés par ce qu’on appelle la "lessiveuse transpacifique". La Chine exportait des biens aux États-Unis, le pays envoyait de l’argent en retour, et cet argent était ensuite investi par la Chine dans les bons du Trésor américain de façon à financer le déficit de l’État.

Les deux pays s’éloignent désormais pour des raisons politiques. Dernière initiative en date côté Américains : les voitures – même fabriquées aux États-Unis – comportant des composants chinois ne seront pas éligibles au bonus écologique et aux aides fédérales. En même temps qu’un contrôle des investissements des Chinois aux États-Unis.

Cela fait suite à toutes les dissensions en matière technologique et notamment à l’affaire Huawei, géant des télécoms qui a été petit à petit asphyxié parce que la plupart des pays occidentaux lui ont été interdits.

Désincarcération progressive de la Chine

Tout récemment, Joe Biden a également pris une initiative qui s’appelle Chips for America. Il a annoncé des dizaines de milliards de dollars d’investissement dans les puces électroniques et une centaine de milliards dans la recherche pour se libérer de la dépendante de Taïwan.

De son côté, la Chine invite ses licornes à quitter Wall Street. Les relations commerciales réelles restent cependant très importantes entre les deux pays. Pour le premier semestre 2021 : 270 milliards d’importations américaines en provenance de Chine, contre 70 milliards dans l’autre sens. On note une désincarcération progressive de la Chine, vis-à-vis de l’économie mondiale et en particulier de l’économie américaine.



Une "guerre silencieuse" se fait dans l’ombre. Bon nombre d’avancées technologiques chinoises proviennent de technologies qui ont été données de façon naïve par les partenaires occidentaux, soit complétées par des opération d’espionnage. La "guerre silencieuse" a commencé bien avant l’apparition des premières tensions entre la Chine et les États-Unis.

>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info