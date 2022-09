Guerre en Ukraine : la Chine est-elle en train de lâcher la Russie ?

Le 22 septembre, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Ukraine s'est tenue à New-York. On a pu voir la Chine et l'Ukraine autour d'une même table pour la première fois depuis le début de la guerre ukrainienne. La rencontre a eu lieu à New York entre les deux ministres des Affaires étrangères, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Cet entretien fait suite à la déclaration, mercredi 21 septembre, du gouvernement chinois qui appelait au dialogue et au cessez-le-feu en Ukraine.

La Chine parle du respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. On ne peut pas encore dire que Pékin est en train de lâcher complètement Moscou. En tout cas, son soutien est de plus en plus discret. La Chine continue de faire son marché en Russie en achetant toujours plus de gaz, de pétrole et de charbon russes. Pour le reste, Pékin semble vouloir davantage équilibrer sa position, officiellement neutre jusque-là, mais parfois jugée trop conciliante avec Moscou par les Occidentaux.

Le chef de la diplomatie chinoise a aussi rencontré son homologue russe pour promouvoir des pourparlers de paix. On est donc très loin de la rencontre Poutine / Xi Jinping de février 2022, juste avant le déclenchement de la guerre, quand les deux pays vantaient leur amitié sans limite. Finalement, le seul point de convergence reste aujourd'hui leur opposition à l'Occident, et notamment à l'OTAN.

