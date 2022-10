INVITÉ RTL - "La Chine ne fait plus partie de notre univers géopolitique", estime François Lenglet

Face aux puissances russes et chinoises, assistons-nous inexorablement à un déclin de l'Occident ? Pour François Lenglet, éditorialiste économique sur RTL et auteur de Rien ne va, mais...(Editions Plon), les mutations géopolitiques actuelles sont d'abord le fait du "déclin du maître du monde, c'est-à-dire le déclin américain".



"Il n'y a pas de mondialisation sans maître du monde parce que c'est le maître du monde qui fait la police", assure-t-il. "Aujourd'hui, il ne la fait plus vraiment. C'est pour ça que tous les méchants se réveillent. C'est Poutine, c'est Erdogan, c'est notre (nord-)Coréen... C'est ça qui va changer le monde et créer, me semble-t-il, (...) une mondialisation un peu éclatée avec des zones régionales, la nôtre étant évidemment d'abord l'Europe, mais plus largement la zone occidentale".

"Il y a une chose fondamentale qui va changer, c'est que c'est la logique politique et géopolitique qui va l'emporter sur l'économie", avance François Lenglet. "C'est déjà le cas depuis quelques temps. On voit que, par exemple, tous ceux qui faisaient du commerce avec la Russie ont dû s'incliner devant le fait que la Russie est désormais l'ennemi".

"Il est très vraisemblable que ça soit demain aussi le cas de la Chine quand elle aura envahi Taïwan", estime-t-il. "La Chine ne fait plus partie de notre univers géopolitique. Et de ce point de vue, la frontière qui va se matérialiser va poser des problèmes à un certain nombre de groupes occidentaux".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info