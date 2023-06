La lutte contre la maltraitance animale se renforce dans les textes. Un premier décret d'application de la loi contre la maltraitance animale a été publié en juillet 2022. Il concerne le certificat d'engagement et de connaissance obligatoire et il vise les acquéreurs d'un animal de compagnie. Les animaux concernés sont les chats, les chiens, les furets, les lapins et les lièvres.

Ce certificat va s'imposer, que les cessions soient à titre onéreux ou qu'elles soient à titre gratuit. Autrement dit, pour toute personne donnant un animal de compagnie, elle devra s'assurer que la personne a signé ce certificat d'engagement et de connaissance. Attention, les chevaux ne sont pas considérés comme étant des animaux de compagnie. Pour les équidés, le certificat est obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2023. Un modèle est disponible sur le site internet de l'Association vétérinaire équine française.

Quel est le but de ce certificat ? Tout simplement s'assurer que le futur propriétaire est conscient des implications que suppose la possession d'un animal de compagnie. Il instaure un délai de réflexion puisque le certificat doit impérativement être signé sept jours avant de prendre possession de l'animal. L'idée est donc d'améliorer les connaissances et sensibiliser les futurs acquéreurs d'animaux de compagnie pour éviter les achats impulsifs et ensuite les abandons qui sont en partie liés au manque de connaissances des adoptants.

