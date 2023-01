Cavaillon : leur logement affiche une température glaciale alors que leurs charges s’envolent

Les discussions étaient mouvementées devant le local du bailleur social Vallis de Cavaillon, jeudi 26 janvier au matin. Les habitants de la cité du Dr Ayme font face à une augmentation de 50 % de leur facture, qui atteint désormais 80 euros par mois, alors même que le chauffage central ne fonctionne pas depuis le début de l'hiver.

Le bailleur social a même conseillé à certains habitants de réchauffer les cuisines en allumant le four à vide, comme l'explique Sylvie, une locataire. "Nous avons 15 degrés et mes voisins font ça : ils ont 90 ans et tous les jours, ils allument le four de leur gazinière et ils installent table et chaises à côté pour manger... C'est une honte", déplore-t-elle.

Sourd aux courriers, l'office HLM Vallis assure que le chauffage a été rétabli la nuit du 25 au 26 janvier, mais ce froid de longue durée a eu d'autres conséquences. "Il y a tout ce qui incombe à ce chauffage qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire de l'humidité et de la condensation. Et qui dit humidité dit maladies respiratoires, mobilier abîmé, peinture à refaire... Tout cela n'est ni fait, ni à faire", déplore Stéphanie, membre de la Confédération nationale du logement.

Certains locataires de la cité du Dr Ayme menacent de ne plus payer leur loyer avant que ces charges soient remboursées, notamment l'achat massif de chauffages d'appoints pour tenir cet hiver.

