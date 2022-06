Carrefour rappelle un lot de chocolats dont les allergènes n'étaient pas spécifiés

Les adeptes de chocolat vont à nouveau devoir rapporter les produits qu'ils ont achetés. Après le scandale lié aux chocolats Kinder, ce sont des chocolats de la marque Carrefour qui sont rappelés.

Les produits concernés sont de la gamme "Sélection", à la mangue et au poivre de Sichuan, 72% de cacao. Il y a été omis la mention de certains allergènes : des traces de lait et de gluten, de blé et d'orge. Le site officiel Rappel Conso précise qu'il est sans danger pour les personnes non allergiques de consommer ces chocolat, commercialisés dans les Carrefour et Proxi de France entre le 15 février et le 2 juin.

Les clients pourront se rendre dans leur magasin et demander un remboursement pour les tablettes de 80 grammes, dont le lot concerné a pour code L2035A (GTIN 3560070720859). Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent appeler le 0 805 900 021, du lundi au samedi, de 9h à 19h.

