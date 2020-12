Coronavirus : l'édition 2021 du salon aéronautique du Bourget annulée

publié le 07/12/2020 à 20:03

Le secteur aérien figure parmi les grandes victimes de l'épidémie de Covid-19. Signe que les choses ne sont pas prêtes de s'arranger : le salon du Bourget, prévu en juin 2021, a d'ores et déjà été annulé.

"Comme tout le monde et tous les organisateurs d'événements, on réfléchit sur la situation et on pense à plusieurs plans, a expliqué son directeur, Gilles Fournier, on a fini par se rendre à la raison, et se dire qu'il ne serait pas responsable d'organiser un tél événement avec 300.000 spectateurs avec une situation sanitaire encore très incertaine".

Autre motif d'annulation : la crainte de voir des frais engagés perdus à cause d'une annulation contrainte. "Le budget d'un salon comme le Bourget, c'est autour de 60 millions d'euros, perdre ça en dernière minute, ce n'est pas pensable".

Gilles Fournier se veut tout de même optimiste : "On est résilients, on a traversé deux guerres, dix crises économiques, et le modèle fonctionne toujours. Il traversera cette dernière crise".