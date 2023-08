Carburants : pourquoi les prix ont augmenté et pourquoi ça ne va pas s'arranger

Actuellement, le gazole est à 1,83 euro en moyenne, c'est presque 14 centimes de plus que début juillet. Le sans-plomb est lui en moyenne à 1,89 euros le litre et ce n'est pas la faute des stations-service. La raison vient plutôt de la situation internationale. On n'a jamais consommé autant de pétrole dans le monde. Dans le même temps, les pays exportateurs réduisent leur production.

C'est un cocktail très défavorable pour l'automobiliste qui fait le plein dans une station-service. D'un côté, on n'a jamais utilisé autant de pétrole, la faute aux voyages en avion qui cartonnent cet été. Mais surtout à la Chine, car elle augmente son activité pétrochimique depuis le début de l'année avec 800 millions de barils supplémentaire consommés en 2023, ce qui représente une hausse de 2%.



De l'autre côté, les pays producteurs d'or noir ont décidé de réduire leur production, en particulier la Russie et l'Arabie Saoudite. Et plus de besoins et moins de marchandises, ça fait gonfler les prix. D'autant qu'ils sont déjà très élevés. Le baril de Brent s'échange aujourd'hui à 88 dollars, son plus haut niveau depuis janvier.

Concrètement, cela veut dire pour nous, que sauf changement politique majeur, les prix à la pompe ne devraient pas baisser avant au plus tôt l'année prochaine.